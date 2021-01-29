Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Karaduman (22) ile A.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, Ömer Karaduman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Karaduman, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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