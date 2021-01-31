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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

İHA

Karaman’da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Karaman'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Camide büyük maddi hasar oluşurken, minaredeki güvercinler de telef oldu.
Merkeze bağlı Ağılönü köyünde gök gürültülü sağanak sırasında Ağılönü köyü camisinin minaresine yıldırım düştü. Cami minaresi tamamen yıkılırken, minaredeki güvercinler de telef oldu. Yıldırımın düşmesiyle elektrik panosu patladı, camideki elektronik malzemeler ve tesisat tamamen zarar gördü. Ayrıca yıldırımın düşmesi sonucu sulama deposunun zarar gördüğü ve köye içme suyu verilemediği öğrenildi.
Köy sakinlerinden Sami Kabak (62), gece yoğun yağışla birlikte caminin minaresine yıldırım düştüğünü söyledi. Minarenin tamamen yıkıldığını ve tesisatların yandığını ifade eden Kabak, “Köyümüze gece çok şiddetli yağmur yağdı. Yıldırımın düşmesi sonucu tüm köy sallandı. İçme suyu kuyumuz da zarar gördü. Köyde bütün beyaz eşyaların yandığını öğrendik. Elektrikler de kesildi. Sabah saatlerinde MEDAŞ ekipleri gelerek çalışma yaptı” diye konuştu.
Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta köye gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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