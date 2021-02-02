Kayıp çocuklar ormanlık alanda bulundu

Karaman'da kayıp olarak aranan iki çocuk ormanlık alanda bulunarak ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, iki gün önce evlerinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan M.E. (16) ve K.Ü. (17) için aileleri polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp çocukların sabah saatlerinde merkeze bağlı Lale köyü yakınlarında görüldüğü yönünde bilgi gelmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) hemen köye gitti. Yapılan arama çalışmaları sonunda çocuklar, köye 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Ekip arabasına alınan çocuklar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.