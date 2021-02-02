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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

İHA

Karaman’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler E.Y. ve U.Z. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların gösterdiği yerde yapılan aramalarda 245 adet ekstasy hap, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ile uyuşturucudan temin edildiği değerlendirilen bin 145 lira para ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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