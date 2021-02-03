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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İHA

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Karaman’da otomobilin belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. yönetimindeki 70 ER 790 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşaktan şehir merkezi istikametine dönüş yapmakta olan S.K. idaresindeki 70 BF 565 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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