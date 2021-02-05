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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da eğitim camiasına ilk yardım eğitimi

İHA

Karaman’da eğitim camiasına ilk yardım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Görevimiz İlk Yardım’ sloganıyla eğitim camiasına yönelik başlattığı ilk yardım eğitimi seferberliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek çevrimiçi gerçekleştirilen eğitime katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ‘Görevimiz İlk Yardım’ sloganı ile 81 ilde başlatılan ilk yardım eğitimi seferberliği kapsamında Karaman’da öğretmenlere ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı. İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Zeynep Saraç tarafından verilen çevrimiçi eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okullarda oluşabilecek tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve ivedi müdahalenin önemli olduğunun altını çizdi. Çalışkan, okullarda görevli öğretmenlere, idarecilere ve diğer çalışanlarına ilk yardım konularında bilgilendirmeler yapılarak eğitimler verildiğini ifade etti.
Çalışkan, “İlk yardım eğitiminin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu kazalarda, doğal afetlerde görüyor ve yaşıyoruz. İşte bu ani gelişen durumlara karşı öğretmenlerimizin hazırlıklı olması için bakanlığımız tarafından İlk Yardım Eğitimi Seferberliği başlatıldı. Bakanlığımızın talimatıyla başlatılan bu eğitimlerin öğretmenlerimize önemli kazanımlar sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan eğitim sonrası İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı.

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