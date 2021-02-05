Karaman'da 1 köy karantinaya alındı

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Karaman) (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyü, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ermenek İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Görmeli köyünde vaka sayısının fazla olması nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 10 gün süreyle köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kurul, karara uymayan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacağını duyurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-02-05 20:28:40



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