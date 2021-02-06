Karaman'da bir köy, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Görmeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı da bildirildi.

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