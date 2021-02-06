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Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı

DHA

Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, Mehmet Öcal'ın (31) 3 ay önce iş yerini kapatırken, silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince 96 günlük geniş kapsamlı çalışma sonrası operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si, yakalandı. 
Olay, geçen yıl 2 Kasım'da, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki tekel bayisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, işlettiği tekel bayisini kapatan Mehmet Öcal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Öcal, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Öcal, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
96 GÜNLÜK TAKİP SONRASI OPERASYON
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca elde edilen bilgilerden sonra cinayetin tek kişi tarafından işlenmediği, birden çok kişi ile bağlantılı olunduğunu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 96 gün boyunca yaptıkları takibin ardından cinayetle bağlantısı bulunan 15 kişiyi saptadı. 
Tespit edilen 15 kişinin yakalanması için bugün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişiden 12'si, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-02-06 17:52:48

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