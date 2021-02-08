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Vatandaşın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

İHA

Vatandaşın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Karaman’da bir vatandaşın yol kenarında yaralı vaziyette bulduğu şahin, koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, özel aracıyla Karaman’dan Konya’nın Karapınar ilçesine gitmekte olan Hüseyin Tapulu isimli vatandaş, Çoğlu köyü yakınlarına geldiğinde yol kenarında uçamayan kızıl şahini gördü. Bunun üzerine aracını durdurarak şahinin yanına giden Tapulu, kuşun bir kanadının kırık olduğu için uçmadığını fark etti. Tapulu, yakalayarak evine götürdüğü yaralı şahini daha sonra Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklara götürerek teslim etti. Şahinin, tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.

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