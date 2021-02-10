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Karaman’da 3 ay önce işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Cinayet Bürosu dedektifleri 2 bin 422 dakika görüntü izleyerek cinayeti çözerken, katil zanlısı ile birlikte azmettiricileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı

İHA

Karaman’da 3 ay önce işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Cinayet Bürosu dedektifleri 2 bin 422 dakika görüntü izleyerek cinayeti çözerken, katil zanlısı ile birlikte azmettiricileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı

Karaman’da üç ay önce işlenen cinayetin zanlısı ile birlikte ona yardım eden ve olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen 7 kişi, polisin titiz çalışması sonucu yakalanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet Bürosu dedektifleri 2 bin 422 dakikalık görüntü izleyerek zanlılara ulaştı.
Olay, 2 Kasım 2020 gecesi saat 23.50 sıralarında Yeni Mahalle Sebahattin Özer İş Merkezinde bulunan tekel bayisinde yaşandı.

İş yerini kapatmaya hazırlanırken saldırıya uğradı
İş merkezi altında işlettiği tekel bayisini kapatmaya hazırlanan Mehmet Öcal (31), iş yerinin önüne av tüfeği ile gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden saçmalarla yere yığılarak aşırı kan kaybeden Öcal, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saldırıyı yapan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik merasına yansıdı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öcal, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet, 2 bin 422 dakika görüntü izlenerek çözüldü
Yaşanan cinayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında dedektifler, cinayeti çözebilmek için gece gündüz demeden günlerce çalıştı. Ekipler, bölgede bulunan MOBESE kameraları başta olmak üzere 59 ayrı kameranın çektiği 2 bin 422 dakikalık görüntüleri saniye saniye izleyerek cinayet zanlısı ile birlikte, ona yardım eden ve olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen kişileri tespit etti.

Şüpheliler şafak baskınıyla adreslerinde gözaltına alındı
Resmi ve sivil polis ekipleri kimlikleri ve adresleri tespit edilen zanlılara şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonla Mehmet Öcal’ı iş yerinde tüfekle vurarak kaçan M.A. (23) başta olmak üzere ona yardım eden ve olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen A.Ö. (37), A.E. (28), M.Y. (29), İ.B. (34), C.B. (26) ve M.G. (35), yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 adet tabanca ile bu tabancalara ait mermiler, bir miktar esrar ve uyuşturucu haplar, bıçaklar ile polis dinleme telsizi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ‘Tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen M.A, A.Ö, A.E, M.Y. ile İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden C.B. savcılıktan, M.G. ise mahkemeden serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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