3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

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Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında iki kez geri düştüğü maçta Büyükçekmece Tepecikspor’u 32 yendi.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Murat Ercan xx, Selman Timur xx, Yakup Erdoğan xx

Karaman Belediyespor: Onur Bulut xx, Ahmet Ayhan xx, Onur Kara xxx, Burhan xx (Serdar dk. 83 xx), Muzaffer xx, Ali Sinan xx (Ahmet Gökbayrak dk. 68 x), Sidar xx (İsmet dk. 55 x), Yunus xx, Hasan xxx (Sabahattin dk. 83 ?), Coşkun xx, Emre xx,

Büyükçekmece Tepecikspor: Emirhan x, Yunus Yaşar x, İlhan x (Rıza dk. 79 x), Ömer Karancı x, Sefer x (Ahmet dk. 81 ?), Selim x, İsmail x, Tayfun x, Ömer Buğdaycı x, Enes x, Erçağ xx,

Goller: Hasan Çavdar (dk. 23), Onur (dk. 70), Serdar (dk. 85) (Karaman Belediyespor), Erçağ (dk.13), Coşkun (dk. 37 k.k.) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Muzaffer, İsmet (Karaman Belediyespor), Enes (Büyükçekmece Tepecikspor)

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