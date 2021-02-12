Kız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, 2 kız arkadaşıyla dışarı çıkan Yakup Çukur (29), kimliği belirsiz kişinin otomobilden tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Çukur, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Çeltek Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evden 2 kız arkadaşıyla sigara almak için çıkan Yakup Çukur'a yolda yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Çukur, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Kız arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çukur, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-02-12 10:55:34



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