Karaman'da bir belde ile köy karantinaya alındı

Karaman'da merkeze bağlı bir belde ile köyde, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan tedbirle ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Akçaşehir beldesi ile Lale köyünde yaşayan vatandaşlarda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında ise adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.