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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

İHA

Karaman’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Karaman’da, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Kadına yönelik şiddet konusunun farklı yönleriyle ele alındığı toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı içerisinde 2018 ve 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmaların yanı sıra 2021 yılında yapılması öngörülen çalışmaların değerlendirildiği sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekun mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı. Toplantının devamında kurumların görev ve sorumlulukları, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı.
Toplantının devamında 6284 sayılı kanun kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirlerin ele alındığı geniş kapsamlı toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Toplantı Salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, aile mahkemesi hakimleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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