Karaman’da 78 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Okullarda hijyenin geliştirilmesi ve enfeksiyonla mücadelenin sürekliliği amacıyla yürütülen “Okulum Temiz” belgelendirme programı kapsamında Karaman’da 78 okula belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 20202021 Eğitim Öğretim Yılında eğitim kurumlarında hijyen standartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre belirlenen şartları yerine getiren okullara İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından “Okulum Temiz” belgeleri verildi. Düzenlenen belge töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışmalarını tamamlayarak belgelerini alan okul yöneticilerini tebrik etti.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın belgeleri vermesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.