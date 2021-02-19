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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’ye çevre sağlığı programı

İHA

KMÜ’ye çevre sağlığı programı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çevre Sağlığı Programı açıldı.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çevre Sağlığı Programı açılması uygun görüldü.

“Yeşil kampüs sıralamasında derecesi olan KMÜ için anlamlı bir program”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde daha önce açılan Atık Yönetimi Programına ilave olarak Çevre Sağlığı Programının açılmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Dünyanın ve ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutan ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıları ilgilendiren çevre konusu ve çevre sağlığı, akademik eğitim ve çalışmalarla sürekli özen gösterilmesi gereken bir alandır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak akademik varlığımızın ve sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak çevre konusunda üzerimize düşen adımları atmak için çalışmalarımıza devem edeceğiz." dedi.
Rektör Namık Ak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin geçtiğimiz yıl Uluslararası GreenMetric sıralamasında iyi bir derece elde ettiğini hatırlatarak "Dünyanın en yeşil ve çevreci yerleşkelerinin belirlendiği sıralamada ülkemizdeki üniversiteler arasında 35’inci, dünyadaki üniversiteler arasında ise 545’inci olan KMÜ'de Çevre Sağlığı Programının açılmasının anlamlı olduğu düşüncesindeyim." şeklinde konuştu ve yeni açılan programın hem KMÜ, hem Karaman hem de ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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