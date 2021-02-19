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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor

İHA

Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor

2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Karaman’da hazırlık kampına giren Goalball Erkek Milli Takımı’nda hazırlıklar devam ediyor.
Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan ve sezonun ikinci kampı için 10 Şubat’ta Karaman’da toplanan Goalball Erkek Milli Takımı Başantrenör Salih Rençber ile yardımcı antrenörler Mustafa Tankişi ve Ferhat Esatbaşoğlu eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda hazırlıklarına devam eden milli takımı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, devam eden kamp hakkında Başantrenör Salih Rençber’den bilgi aldı. Goalball Erkek Milli Takımını Karaman’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Bebek, başarılı sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.
Kamp sürecinin çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirten Başantrenör Salih Rençber’de, “2019 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda ikinci olan takımımız, Tokyo 2020 Oyunlarına katılma hakkı elde etmiştir. Bilindiği üzere Covid19 salgını nedeniyle Olimpiyatlar 1 yıl ertelenmiştir. Bu süreçte spor tesisleri kapatıldığından dolayı takımımız antrenmanlarına haftanın 4 günü online ortamda hazırlanmıştır. Tesislerimizin milli sporculara açılmasıyla beraber takımımız kamplarına başlamış ve her ay 20 gün olacak şekilde takım kamplarına başlamıştır. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün engelli sporları ve sporcularına verdiği değerden dolayı bu ay ki kampımız Karaman ilimizde düzenlenmiştir. Tüm hijyen şartlarının maksimum düzeyde tutulduğu spor tesislerinin kapılarını bizlere açan İl Müdürlüğümüze sporcularım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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