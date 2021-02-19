Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da 2021 Yılı Yunus Emre’yi anma toplantısı Karaman Valisi Işık: “Hem Yunus Emre’yi, hem de Türkçenin başkenti olarak Türkçeyi sahiplenecek tek iliz”

İHA

Karaman’da 2021 Yılı Yunus Emre’yi anma toplantısı Karaman Valisi Işık: “Hem Yunus Emre’yi, hem de Türkçenin başkenti olarak Türkçeyi sahiplenecek tek iliz”

Karaman’da 2021 yılı Yunus Emre’yi anma etkinlikleri için geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.
Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre’yi anma ve kutlama yılı olarak ilan edilmiştir” dedi.

Vali Işık, konuşmasının devamında şunları söyledi;
“Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan genelgeyle Yunus Emre’nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ’Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımın sağlanması amacıyla ’Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler düzenlenmesine karar verilmiştir. Biz henüz Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıkarılmamışken UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre’yi anma yılı olarak ilan edilmesi üzerine harekete geçtik. İlk toplantımızı benim başkanlığımda gerçekleştirdik. Daha sonra vali yardımcımızın başkanlığında kurmuş olduğumuz alt komisyon ile çalışmalarımıza devam ettik. Alt komisyon ona yakın toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanması talimatı üzerine Türkçe ile ilgili projeler üzerinde de çalışmaya başladık. Şimdi önümüzde tarihi bir fırsat olduğu ortada, bunu kaçırmamız gerek. Türkiye özelinde diğer illerden çok avantajlı konumdayız. Hem Yunus Emre’yi hem de Türkçenin başkenti olarak Türkçeyi sahiplenecek tek iliz. Milli eğitim müdürlüğümüzün çok güzel bir çalışması var. Bu kapsamda her hafta yapılmış takvime göre sınıflarda Yunus’un felsefesini benimsetecek dersler çocuklarımıza gösterilecek. Bu çalışma da başladı. Bugünkü toplantıda sizlerin öneri ve projeleri sonucunda bu yılki yol haritamızı çizmiş olacağız. Tüm Karaman tek yürek tek bilek olarak bu çalışmalarda bir araya gelmiş durumda. Yunus bizim, Türkçe bizim, Karaman hepimizin.”
Toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan sunum ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor
YEREL HABERLER Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji ...
KMÜ’ye çevre sağlığı programı
YEREL HABERLER KMÜ’ye çevre sağlığı programı
Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ...
Kar yağışı etkili oluyor, zincirsiz araç bırakılmıyor Karaman-Mersin karayolunda büyük araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar zincir takarak yollarına devam edebiliyor
YEREL HABERLER Kar yağışı etkili oluyor, zincirsiz araç ...
Karaman’da 78 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
YEREL HABERLER Karaman’da 78 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
Karaman’da bıçakla yaralama
YEREL HABERLER Karaman’da bıçakla yaralama