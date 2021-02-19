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Ermenek'te karantina kararı

DHA

Ermenek'te karantina kararı


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesi merkezi ve köylerinde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2226 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı. İlçe merkezi ve 26 köye giriş- çıkışlar yasaklandı.
Ermenek ilçesinde son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası ilçede 22-26 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı. Buna göre; ilçe merkezi ve 26 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yasaklandı. İlçede yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.0017.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00´de sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-02-19 23:41:32

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