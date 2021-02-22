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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da ikinci dönem okul müdürleri toplantısı

İHA

Karaman’da ikinci dönem okul müdürleri toplantısı

Karaman’da yüz yüze eğitimde kademeli geçiş için hazırlıkların ele alındığı ikinci dönem okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
20202021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan okul müdürleriyle çevrim içi olarak bir araya geldi. Uzaktan bağlantı yolu ile eğitim yöneticileriyle toplantıda bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, müdürlük bünyesindeki tüm okul ve kurumları hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

“Aşılamayla birlikte yüz yüze eğitime geçiş sürecimiz daha da hızlanacak”
Çalışkan, “Salgın sürecinde aşılama işlemi devam ediyor. Kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitimde öğretmenlerimiz öncelikli aşı yapılacak meslek gruplarından biri. Aşılamayla birlikte yüz yüze eğitime geçiş sürecimiz daha da hızlanacak. 15 Şubat’ta müstakil köy okulları ile bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitime geçilmişti. Bakanlığımız tarafından verilen talimatlar doğrultusunda süreçle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Siz okul yöneticilerimizin bu anlamda hazırlıkları en iyi şekilde yerine getireceğinize olan inancım tamdır. Alınan tedbirlerle, yapılan hazırlıklarla bu süreci el birliğiyle birlikte atlatacağız” dedi.

“Yunus Emre ve Türkçe yılında etkinliklerimiz yoğun olacak”
Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta hayata geçirilen 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' projesinden bahseden İl Müdürü Mehmet Çalışkan, “Kasım ayında bir dizi etkinlikler için hazırlıklarına başladığımız Yunus Emre’miz ile ilgili çalışmalar, 2021 yılı ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile daha da yoğunluk kazanmış oldu. Karamanımız için bu konu hem Türkçenin başkenti hem de Yunus diyarı olması hasebiyle daha çok önem arz ediyor. Bu noktada neslimizin hem dilimizi en güzel şekilde kullanması, dilimize sahip çıkması, Türkçe düşünüp Türkçe yazması için hem de Bizim Yunus’u özüyle sözüyle tanıyıp örnek model oluşturması için okullarımızda yoğun bir şekilde bu etkinlikleri işleyeceğiz” şeklinde konuştu.
Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdurrahman Kurt ve İsmail Kılınç ile Şube Müdürleri Mehmet Baysal ve Mehmet Balkaya, birimlerine ilişkin çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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