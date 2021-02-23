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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletten pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralandı

DHA

Motosikletten pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, motosikletle yanına yaklaşan Atakan Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mustafa T., kanlar içinde yakındaki iş yerine sığındı. Ağır yaralı Mustafa T., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, saat 14.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T.'ye, yolda yürüdüğü sırada, yanına motosikletle yaklaşan Atakan Y. tarafından pompalı tüfekle 5 el rastgele ateş açıldı. Kanlar içinde kalan Mustafa T., yakındaki iş yerine sığınarak kurtuldu. Saldırgan da motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında tüfekten çıkan saçmalardan bazıları, park halindeki otomobile de isabet etti. 
Mustafa T., ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mustafa T.'nin, 2 Kasım'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren tekel bayisi sahibi Mehmet Öcal'ın öldürülmesiyle ilgili 6 Şubat´ta gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Polis, kaçan saldırgan Atakan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-02-23 17:53:50

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