Karaman’da karantinaya alınan belde sayısı 3’e çıktı

Karaman'da merkeze bağlı bir belde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında toplandığı bildirildi. Toplantıdan çıkan karara göre, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar beldenin karantina altına alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı da kaydedildi.

Karaman’da daha öncede Ermenek ilçesi ile ilçeye bağlı 2 belde ve 26 köyde geçtiğimi pazartesi gününden itibaren karantinaya alınmıştı.

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