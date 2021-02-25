Yunuskent Futbol Sahasının sentetik çimi değişiyor

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 20202021 yılı bakım, onarım çalışmaları kapsamında Yunuskent Futbol Sahası’nın sentetik çim yüzeyi yenileniyor.

Karaman’da yaklaşık 8 yıl önce sentetik çim yüzeye kavuşan ve birçok amatör spor müsabakası ile antrenmanlara ev sahipliği yapan Yunuskent Futbol Sahası’nda sentetik çim yüzeyi yenileme çalışmaları başladı. 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihale sonucu ilgili firma tarafından başlanan sentetik zemin yenileme ve bakım onarım işleri kapsamında çalışmalar sürüyor. Yunuskent Futbol Sahasının çim yüzeyi aradan geçen zaman, müsabakalar ve antrenmanlarla yoğun kullanım sonucu yıpranmıştı. Yapılan işler kapsamında Yunuskent Futbol Sahası’nda yer alan mevcut sentetik zemin kaldırılarak sentetik çim yüzey tamamen yenilenecek. Yunuskent Futbol Sahası’nda onarım işlerinin tamamlanmasının ardından Amatör Lig, alt kategorilerde müsabakalar ve antrenmanlar tekrar yapılabilecek.

Yunus Emre Spor Kompleksi’nde ayrıca Yunuskent Futbol Sahası sentetik çim yüzeyi yenileme çalışmalarının yanı sıra açık basketbol sahası yapım işi de başlıyor. Kompleks içerisine yapılacak olan açık basketbol sahası ile gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları ve spora yönlendirmeleri amaçlanıyor. Açık basketbol sahası yapım işi tamamlandığında ise gençler modern bir tesise kavuşarak, hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

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