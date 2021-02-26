Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs kavşakta devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Beyazken Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 23 EF 349 plakalı Mercedes marka beton mikseri ile A.İ.A., idaresindeki 70 AJ 375 plakalı Peugeot marka minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta tedbir alırken, sağlık ekibi ise yaralı kimsenin bulunmaması üzerine istasyonuna geri döndü. Bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak devrilen minibüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü, diğer sürücünün de ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.