Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza

DHA

Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza


Muammer Şen/ KARAMAN (DHA)KARAMAN'da polis tarafından kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerine yapılan baskında, 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulanırken, iş yerlerinin sorumlusu 11 kişi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatıldı. 
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis adreslere operasyon düzenledi. Bir iş yerinde ise polisin geldiğini görenler kapıyı kilitledi. Polis, çilingirle kapıyı açıp, içeri girdi. Baskınlarda, 4 iş yerindeki 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı. 4 iş yerinin sorumlusu 11 kişi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-02-26 22:34:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi
YEREL HABERLER Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs ...
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri ...
Kazayı fark eden vali, yaralıların yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Kazayı fark eden vali, yaralıların yanından ayrılmadı
Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Kazaya denk gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yaralılar ambulansa alınıncaya kadar başlarında bekledi
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ...
Yunuskent Futbol Sahasının sentetik çimi değişiyor
YEREL HABERLER Yunuskent Futbol Sahasının sentetik çimi değişiyor
Karaman’da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri ele alındı
YEREL HABERLER Karaman’da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri ele ...
KMÜ’den ‘Bir nefes, bin duygu’ projesi Proje kapsamında AB ülkelerinin gençlerine KMÜ’de ney dersi verilecek
YEREL HABERLER KMÜ’den ‘Bir nefes, bin duygu’ projesi Proje ...
Karaman Gençlik Merkezi’nden İdlib’deki çocuklara yardım
YEREL HABERLER Karaman Gençlik Merkezi’nden İdlib’deki çocuklara ...
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Av bayisinden çaldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs tutuklandı Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, alkollü şahıs av bayisinin camını kırdıktan sonra çaldığı av tüfeğiyle hava ateş etti
YEREL HABERLER Av bayisinden çaldığı tüfekle havaya rastgele ateş ...
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera ...
Av bayisinden çaldığı tüfekle 23 el ateş açtı, 'Hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Av bayisinden çaldığı tüfekle 23 el ateş açtı, ...
Karaman’da karantinaya alınan belde sayısı 3’e çıktı
YEREL HABERLER Karaman’da karantinaya alınan belde sayısı 3’e çıktı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı