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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

İHA

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da merkeze bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi. Açıklamada, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 27 Şubat'tan itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı da bildirildi.

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