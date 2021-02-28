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İnternetten izledikleri videodaki yöntemle hırsızlık yapan 'Maskeli Üçler' yakalandı

DHA

İnternetten izledikleri videodaki yöntemle hırsızlık yapan 'Maskeli Üçler' yakalandı


Muammer ŞEN/ KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da internetten izledikleri videodaki yöntemle büfenin asma kilidini kırıp, sigara ve çeşitli malzemeler çalan  'Maskeli Üçler' olarak bilinen zanlılar polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.  
Olay, 9 Şubat Salı günü Osman Gazi Mahallesi'ndeki İbrahim Akbıyık'a ait büfede meydana geldi. Akbıyık, sabah iş yerine geldiğinde asma kilidin kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde ise 4 bin 500 lira değerinde sigara ve çeşitli malzemelerin çalındığını belirledi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak çalışma başlattı. Büfenin çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik ve mobesse kamera kayıtlarından oluşan yaklaşık 300 saati aşkın görüntüleri tek tek incelendi. Ardından belirlenenen eşkaller, sosyal medyada araştırdı. Eşkale uyan kişilerden Hasan Ali K.'nin olay günü giydiği kıyafetle, fotoğraf çekinip paylaştığı belirlendi. Ardından Hasan Ali K. (24), Yılmaz A. (19)  Karaman'da, gözcülük yapan Koray K. (19) de Mersin'in Mut ilçesinde gözaltına alındı.  
KİLİT KIRMA YÖNTEMİNİ İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞLER 
Çevrelerinde 'Maskeli Üçler' diye tanınan ve gözaltına alınan 3 kişi yapılan sorgulamalarında suçlarını itiraf etti. Şüphelilerden Hasan Ali K. ifadesinde, ''Olay günü arkadaşlarım Yılmaz A. ve Koray K. ile sosyal medya uygulamasından videolar izliyorduk. Videoları izlerken açık ağızlı anahtarla, asma kilidin kısa süre içerisinde nasıl kırıldığını öğrendik. Daha sonra mahallemizde bulunan büfeye giderek videoda izlediğimiz yöntemle büfenin kilidini kırdık" dedi. 
3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece , adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-02-28 09:19:16

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