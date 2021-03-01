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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da AK Parti ve MHP İl Başkanından şehit ailesine ziyaret

İHA

Karaman’da AK Parti ve MHP İl Başkanından şehit ailesine ziyaret

Karaman’da Cumhur İttifakının il başkanları şehit ailesini ziyaret etti.
AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ile MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, 1992 yılında Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Metin Yiğittop’un ailesini evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Şehidin ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek il başkanlarına teşekkür etti. Geçtiğimiz ay GARA’da PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili konuşan il başkanları, "Hain terör örgütü tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 vatandaşımızın katledilmesi yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir şehidimizin bugüne kadar kanı yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” dediler.
Birlik ve beraberliğe vurgu yapan il başkanları, “Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz. GARA katliamı, öncesi ve sonrasıyla, ülkemizde terör konusunda kimin nerede durduğunu göstermiştir. Oynanan hain oyunu biliyoruz ve görüyoruz. Cumhur İttifakı’nın tarihi varlığının çok güçlü şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Zalimlere karşı biriz, emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, müdahale ettirmeyiz. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortak gayretleri sayesinde oldukça yol kat edilmiştir. Liderlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız” mesajını verdi.

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