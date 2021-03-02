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Motosikletli saldırgan, yaraladığı gencin 2 yıl önce de akrabasını öldürmüş

DHA

Motosikletli saldırgan, yaraladığı gencin 2 yıl önce de akrabasını öldürmüş


Muammar ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, motosikletten tüfekle ateç açtığı Mustafa T.'yi (19) yaralayan Atakan Yıldız (19) ile motoru kullanan Mustafa Yücer (19), polis tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan şüphelilerden Yıldız, ifadesinde, yaraladığı Mustafa T.'nin, 2019'da sosyal medyadan küfrettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdüğü Yasin Kocaoğlu'nun (16) akrabası olduğunu ve bu olay nedeniyle kendisini sürekli sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini öne sürdü. Yıldız'ın, Kocaoğlu'nu öldürdüğü olayla ilgili de 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. 
Olay, 23 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında, Rauf Denktaş Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T.'ye, yolda yürüdüğü sırada, yanına motosikletle yaklaşan Atakan Yıldız tarafından pompalı tüfekle 5 el rastgele ateş açıldı. Kanlar içinde kalan Mustafa T., yakındaki iş yerine sığınarak kurtuldu. Saldırgan da motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında tüfekten çıkan saçmalardan bazıları, park halindeki otomobile de isabet etti. Yaralı Mustafa T., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
2 YIL ÖNCE AKRABASINI AYNI SOKAKTA ÖLDÜRMÜŞ 
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurdu. Saldırının gerçekleştirildiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları, tek tek incelendi. Tüfekle ateş eden kişinin, 2019 yılında aynı sokakta Yasin Kocaoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Atakan Yıldız olduğunu saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, Yıldız'ın bu cinayeti de sosyal medyadan canlı yaptığı sırada Kocaoğlu'nun kendisine küfrettiği iddiasıyla işlediği ortaya çıktı. İkilinin buluştukları sokakta çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldırdığı belirlendi. Polis, Yıldız'ın cinayetin ardından 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğunu saptadı. 
Özel ekip, araştırmasında Atakan Yıldız'ın, geçen yıl 2 Kasım'da, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Öcal'ın olay sırasında yanında ve tüfekle saldırgana ateş etmeye çalışan kişi olduğunu da tespit etti. Olay anına ait de güvenlik kamerası kayıtları olduğu belirlendi. Yaralanın Mustafa T.'nin, yine aynı olayda Öcal'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldığı da tespit edildi.  
Atakan Yıldız ile saldırı sırasında motosikleti kullanan Mustafa Yücer, saklandıkları evde suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı. 
'BENİ TEHDİT EDİYORDU' 
Gözaltına alınan Atakan Yıldız, ifadesinde, silahla yaraladığı Mustafa T.'nin, 2019 yılında bıçaklayarak öldürdüğü Yasin Kocaoğlu'nun akrabası olduğunu ve bu olay nedeniyle kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini öne sürdü. Yıldız, ''2019 yılında yaşanan Yasin Kocaoğlu cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine girdim. Cezaevinden çıktıktan sonra Kocaoğlu'nun akrabaları beni sürekli tehdit etti. Sosyal medya üzerinden ağır hakaretler edip beni tahrik ettiler. Ben de gelen tehditlerin ardından Mustafa T.'nin üzerine ateş ettim'' dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-03-02 11:06:58

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