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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri devam ediyor

İHA

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri devam ediyor

KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri ve kontroller devam ediyor.
KonyaKaramanUlukışla YHT Projesi kapsamında KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik KonyaKaramanUlukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan KonyaKaraman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerinin geçen ay başlandığını duyurmuştu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile KonyaKaraman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Hatta test sürüşleri aralıksız olarak devam ederken, Karaman Tren Garında da son kontroller yapılarak eksiklikler gideriliyor.

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