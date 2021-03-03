Ermenek'te kar kalınlığı, 35 santime ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştı.

Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Orta Toroslar'da yer alan Ermenek ilçesinde etkili oldu. İlçe halkı, güne beyaz örtüyle başladı. Kar kalınlığı, merkezde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde de 35 santimetreye kadar ulaştı. Sarıveliler ile Konya kara yolunda ise zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-03-03 11:59:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.