Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık: “Hedefimiz risk haritasında mavi kategoride yer almak”

İHA

Vali Işık: “Hedefimiz risk haritasında mavi kategoride yer almak”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hedeflerinin, risk değerlendirme haritasında en düşük risk grubunda yer almak olduğunu söyledi.
Korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak valilik binasında oda başkanlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Işık, Sağlık Bakanlığı tarafından yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı üzerinden illerin dört kategoriye ayrıldığını belirterek, Karaman'ın son iki hafta boyunca kırmızı bölgede yani çok yüksek riskli bölgede bulunduğunu söyledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kurum personellerinin yanı sıra oda başkanlarının ve sağlık müdürlüğünün özverili çalışmaları sayesinde Karaman'ın kırmızı olan konumunu turuncuya düşürdüklerini ifade eden Işık, “İnşallah bundan sonra daha da düşüreceğiz. Tabii bunun bizim için sevindirici bir yönü de esnafımızın uzun zamandır kapatmış olduğu iş yerlerini yeniden açması söz konusu olacak. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Kırmızı olanların dışında diğer üç ilde nasıl açılıyorsa bizim ilimizde de o şekilde açılabilecek. Tabi bunun süreğen olması ve devamlılık arz etmesi gerekir. Biz bunu çok sıkı tedbirlerle götürmeliyiz ki yarın yine kapatmak zorunda kalmayalım. Onun için sizlerle bir araya gelerek bu toplantıyı yapmak istedik. Bu konuda sağlık müdürlüğümüz sizi bilgilendirecek. Hem de sizleri dinleyerek bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bu, mücadelenin başarılı olması açısından çok önemli. Bu süreçte iller kendi aralarında yarışmaya girdi adeta ve kendileri alacakları kararlarla bu süreci yönetecek. Biz tepeden inme kararlar almayacağız. Sizlerle yüz yüze sık sık toplanarak neler yapabiliriz, ne gibi tedbirler alabiliriz, bu işi hem nasıl bitirebiliriz, hem de esnafımız nasıl işlerine devam edebilir. Bunun çalışmaları içindeyiz” dedi.
Vali Işık, virüsü yenmenin en pratik yolunun sokak ve caddelerdeki sosyal hareketliliği en aza indirmek olduğunu belirterek HES kodu uygulamasının belirlenen alanlarda ve iş yerlerinde titizlikle uygulanmaya devam etmesinin virüs ile mücadele de önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Halkın da katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek Karaman'ın normalleşme sürecine daha çabuk girmesi, sonrasında sosyal ve gündelik hayatın normale dönebilmesinin yolunun alınacak tedbirlere titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabileceğini de ifade eden Vali Işık, "Covid ile mücadelede özellikle maske, mesafe kuralı, temizlik ve kalabalık ortamlardan uzak durarak Sağlık Bakanlığının yayınladığı haritada şu an turuncu olan ilimizin durumunu mavi konumuna getirebiliriz” dedi.
Vali Işık, normalleşme sürecine yönelik gerçekleştirilen bu toplantı ile birlikte belirlenen saatler aralığında hizmet vermeye başlayacak esnaflara da hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ise Covid19 normalleşme sürecine ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Yazı İşleri Müdürü Metin Görcü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal ve diğer oda başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri AFAD İl Müdürü Şerife Han: “Ev alırken mutfaktaki ankastre yerine binanın deprem yönetmeliğine göre uygun yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır”
YEREL HABERLER Karaman’da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri AFAD ...
Ermenek'te kar kalınlığı, 35 santime ulaştı
YEREL HABERLER Ermenek'te kar kalınlığı, 35 santime ulaştı
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri devam ediyor
YEREL HABERLER Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test ...
Motosikletli saldırgan, yaraladığı gencin 2 yıl önce de akrabasını öldürmüş
YEREL HABERLER Motosikletli saldırgan, yaraladığı gencin 2 yıl önce ...
Karaman’da yüz yüze eğitim başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan okulların yeniden eğitime başlaması ile birlikte okul koridorları çocukların sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Karaman’da yüz yüze eğitim başladı Korona virüs ...