Karaman'da iki grup silahla çatıştı: 4 gözaltı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1887 sokakta meydana geldi. Halil G. yanındaki 3 kişiyle birlikte, aralarında daha önceden husumet bulunan Duran Ali G.'nin evinin önüne gitti. Durumu fark eden Duran Ali G. de 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. İki grup arasında sözlü tartışmanın arından Halil G. ve yanındakiler tabancayla, Duran Ali G. de pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle çatışma sona ererken şans eseri yaralanan olmadı. Polis, Duran Ali G. ile Halil G. ve yanındaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-04 20:11:39



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