Karaman'da, silahlı kavga şüphelilerine ev hapsi

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiye, mahkemece haklarındaki soruşturma süresince ev hapsi verildi.

Olay, perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Gevher Hatun Mahallesi 1887 Sokak'ta meydana geldi. Halil G., yanındaki akrabası Muhammet G. ile aralarında husumet olan Duran Ali G.'nin evinin önüne gitti. Durumu fark eden Duran Ali G. de 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Sokak ortasında taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Halil G. ve Muhammet G., tabancayla Duran Ali G. de pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece soruşturma süresince ev hapsine çarptırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-06 16:37:05



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