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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşek sırtındaki eşine kadınlar günü sürprizi

İHA

Eşek sırtındaki eşine kadınlar günü sürprizi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Cennet Karakuş, eşeğiyle evine dönerken kendisini karşılayarak gül veren eşi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Ermenek ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Cennet Karakuş (51), Yörük geleneğini yerleşik hayatta da devam ettiriyor. Her sabah güneşin doğuşu ile uyanıyor, ev işlerini bitirip, eşeğine biniyor ve 3 kilometre uzaklıktaki hayvanlarının yanına gidiyor. Karakuş, ahırında 5 ineği, 20 koyunu, 15 kadar tavuğu ve iki köpeğinin ihtiyaçları için her gün 3 kilometre yolun birazını eşek sırtında, eşeğin yorulduğu yerde de yaya olarak gidip geliyor. İşlerini bitirdikten sonra eşeğiyle evine dönen Cennet Karakuş'u eşi Kemal Karakuş elinde gül ile karşılayıp 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiğini söyleyen Cennet Karakuş, "Yörük kadını olmak iyi bir şey. Çünkü her şeyin oluyor. Her şeyim var evimde, hiçbir şeye muhtaç değilim Allah’a şükür. Annemin evinde de aynı böyleydi, buraya geldim yine mal ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Dağ keçilerimiz vardı. Dağ keçileri göçerdik Tekeçatı’na, Tekeçatı’ndan güzün Manavgat’a göçerdik. Çocuklarım küçüktü hep, çadır kurardık, çadırın içinde büyüttüm. Daha sonra buraya yerleştik. Birkaç sene başkasının besi ahırında çalıştım. İnekler birkaç tane olunca kendim ev aldım. Ev aldıktan sonra hayvancılık yapmaya devam ettim yine aynı. Peynirimi yapıyorum, sütümü sağıyorum ineklerimden. İyi kötü kendimi idare ettiriyorum. Kadın olmak çok iyi bir şey, ben gururluyum. Benim gibi herkes dirensin ayağının üzerinde durmaya çalışsın. Ben çok direndim ayağımın üstünde duracağım çocuklarımı büyüteceğim diye bu günlere kadar geldim. İyi değilim ama bu sene dizlerim ağrıyor, mallarıma zor bakıyorum. Eşek ile gelip gidiyorum evime. Eşek olmasa gidemem her zaman araba bulunmuyor. Eşeğimle gider gelirim, akşam evime sabah buraya gelirim. Akşam evime giderim, sabah buraya gelirim, hayatım böyle sürüp gider. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

Eşek sırtında giderken eşi elinde gül ile karşıladı
Cennet Karakuş'un eşi Kemal Karakuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşine beklemediği bir sürpriz yaptı. Eşeğiyle evine dönen eşini yolda karşılayan Kemal Karakuş, eşine gül vererek kadınlar gününü kutladı. Kısa bir şok yaşayan Cennet Karakuş, eşine teşekkür ederek yoluna devam etti.

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