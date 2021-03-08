Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Karaman’da çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1819. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.T. ile G.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.T. bıçakla G.Ş.’yi sırtından bıçakladı. Yaralı G.Ş, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra polis, H.T.’yi gözaltına aldı.

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