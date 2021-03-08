Karaman’da 7 katlı apartman karantinaya alındı

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Karaman'da, korona virüs nedeniyle 28 dairenin bulunduğu 7 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi. Açıklamada, Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak'ta bulunan bir apartmanın, pozitif vaka görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

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