Karaman Emniyetinden kadınlara karanfil

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmayarak kadınlara karanfil dağıttı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Cumhuriyet Parkı’nda açılan stantta bayan polis memurları tarafından kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak karanfil verildi. Polisler ayrıca Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’ broşürleri de verdi.
Kadınlara verilmek üzere hazırlanan karanfiller ise kısa sürede tükendi.
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