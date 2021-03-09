Karaman'da otomobiller çarpıştı; takla atan aracın sürücüsü yaralı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü Selami Gör yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis köprülü kavşağı altında meydana geldi. Selami Gör'ün kullandığı 70 FH 380 plakalı otomobil, Hasan Hüseyin Balcı yönetimindeki 42 CPH 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan ve bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Selami Gör yaralandı. Gör, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-09 13:48:55



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