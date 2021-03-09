Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KMÜ rektörlüğüne atanan ve devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Prof. Dr. Namık Ak, Yunus Emre Yerleşkesindeki akademik birimlerin ardından ziyaretlerine Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu ile devam etti. Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda ilk olarak Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel'i ziyaret ederek yüksekokul hakkında kendisinden bilgi aldı. Rektör Ak daha sonra idari personelle tanışarak Yüksekokul binasında incelemelerde bulundu.

Rektör Ak ile bir süre sohbet eden ve kendisini Yüksekokulda ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yüksekokul personeli, Rektör Ak'a yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. İyi dilek temennilerinin ardından ziyaret sona erdi.

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