Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu

İHA

Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KMÜ rektörlüğüne atanan ve devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Prof. Dr. Namık Ak, Yunus Emre Yerleşkesindeki akademik birimlerin ardından ziyaretlerine Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu ile devam etti. Rektör Ak, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda ilk olarak Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel'i ziyaret ederek yüksekokul hakkında kendisinden bilgi aldı. Rektör Ak daha sonra idari personelle tanışarak Yüksekokul binasında incelemelerde bulundu.
Rektör Ak ile bir süre sohbet eden ve kendisini Yüksekokulda ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yüksekokul personeli, Rektör Ak'a yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. İyi dilek temennilerinin ardından ziyaret sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da Organize Sanayi Bölgesine futbol sahası
YEREL HABERLER Karaman’da Organize Sanayi Bölgesine futbol sahası
Karaman'da otomobiller çarpıştı; takla atan aracın sürücüsü yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da otomobiller çarpıştı; takla atan aracın ...
Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
YEREL HABERLER Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
Karaman Emniyetinden kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Karaman Emniyetinden kadınlara karanfil
Karaman’da 7 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karaman’da 7 katlı apartman karantinaya alındı
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Eşek sırtındaki eşine kadınlar günü sürprizi
YEREL HABERLER Eşek sırtındaki eşine kadınlar günü sürprizi
Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman’a 4 aylık süreçte metrekareye sadece 93 kilogram yağış düştü”
YEREL HABERLER Karaman Ovası kuraklıkla karşı karşıya Ziraat Odası ...