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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi

İHA

Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi

Karaman'da uygulanan tedbirlerle korona virüs vakaları düşüşe geçerken, pandemi denetimleri de aralıksız sürüyor.
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde vatandaşların kalabalık oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı denetim yaparak kurallara uymayanlara ceza yazıyor. Özellikle kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi üzerindeki denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların cadde girişinde HES kodu sorgusunu yapıyor. Ayrıca ekipler cadde üzerinde ve ara sokaklarda da drone ile havadan kurallara uymayanları tespit ediyor. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da beraberindeki şube müdürleriyle birlikte denetimleri yakından takip ediyor.
İki hafta öncesine kadar çok riskli iller arasında yer alan Karaman, uygulanan sıkı denetimler sayesinde kırmızı kategoriden turuncu kategoriye düşmüştü. Yetkililer, mavi kategoriye düşünceye kadar denetimlerin bundan sonra da her alanda aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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