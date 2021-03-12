Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Belediye ekipleri yola savrulan çatının enkazını kısa sürede kaldırdı.
Ermenek'te gece saatlerinde başlayan fırtına kentte etkili oldu. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinde Tevfik Köksoy'a ait evin çatısı uçtu. Durumun fark edilmesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri de yola savrulan çatının enkazını kısa sürede kaldırdı. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-03-12 11:48:59
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