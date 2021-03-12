Karaman’da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir restoran işletmecisi çalışanları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Görmeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi Ahmet Özçelik (39) sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar tarafından işletmenin yatakhanesinde yerde yatar vaziyette bulundu. Çalışanların haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Özçelik’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Ahmet Özçelik’in ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu.

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