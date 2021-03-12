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Karaman’da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçururken, demir elektrik direklerini de yıktı.

Karaman’da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçururken, demir elektrik direklerini de yıktı.
Ermenek ilçesinde gece geç saatlerde başlayan şiddetli rüzgar gün ağarıncaya kadar devam etti. İlçenin Taşbaşı Mahallesinde bir vatandaşın oturduğu tek katlı evin çinko çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülerek yola uçtu. Çatısının uçması esnasında sokakta kimsenin bulunmaması ve kopan elektrik tellerinin ahşap evde yangın çıkarmaması olası faciayı önledi.
Taşbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Bekçi, ‘’Gece saat 04.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle önce elektrik kesildi. Daha sonra balkona çıktığımda evin çatısı uçmuş. Çatı uçunca elektrik tellerine çarpmış ve tellerden kıvılcımlar çıktı. Yaşanan kıvılcım esnasında evin içi adeta gündüz gibi oldu. Bunun üzerine hemen polisi aradım. Onlarda gelerek gerekli önlemleri aldı ve tutanak tutular. Çok korktuk “ dedi.
Şiddetli rüzgar Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde etkili oldu. Park içindeki bir ağacın devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin koptuğu mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. Ermenek ilçesi ile Güneyyur beldesinde yaşanan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı.

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