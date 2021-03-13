Yunuskent Futbol Sahası’nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 20202021 yılı bakım, onarım çalışmaları kapsamında Yunuskent Futbol Sahası’nda başlayan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve yoğun kullanım sonucu yıpranan sentetik çim yüzeyi yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 8 yıl önce sentetik çim yüzeye kavuşan ve birçok amatör spor müsabakası ile antrenmanlara ev sahipliği yapan Yunuskent Futbol Sahası’ndan yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra yeni ve modern yüzüyle tekrar hizmet vermeye başlayacak. 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihale sonucu ilgili firma tarafından başlanan sentetik zemin yenileme ve bakım onarım işleri hızla devam ederken, yüklenici firma tarafından yeni sentetik çim yüzey bu hafta zemine serildi.

Yunuskent Futbol Sahası’nda onarım işlerinin tamamlanmasının ardından Amatör Lig, alt kategorilerde müsabakalar ve antrenmanlar tekrar yapılabilecek. Kompleks içerisine yapılacak olan açık basketbol sahasının yapımına ise en kısa zamanda başlanılarak Yunuskent Futbol Sahası ile aynı anda hizmete açılması planlanıyor. Yapılacak olan açık basketbol sahası ile gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları ve spora yönlendirmeleri amaçlanıyor.

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