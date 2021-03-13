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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı

İHA

Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında hizmete alınan Ermenek Barajı ekonomiye 3 milyar 500 milyon liralık fayda sağladı.
DSİ’den yapılan yazılı açıklamada, "Çift eğrili ince kemer beton tipinde, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Ermenek Barajı ve HES, 2012 yılından bu yana ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine 3 milyar 500 milyon lira katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve HES, işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulundu. Çift eğrili asimetrik ince kemer beton tipinde inşa edilen 218 metre yüksekliğiyle, genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer 5 metreye kadar düşen dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı'nın yapımı kablo vinç sistemiyle iş makinelerinin havadan taşınmasıyla tamamlandı. Teknik olarak Türkiye'nin en zorlu baraj projelerinden biri olan Ermenek Barajı ve HES, 306 megavat kurulu güce ve 1 milyar 669 milyon kilovatsaat yıllık enerji üretme kapasitesine sahip. Toplam 4,5 milyar metreküp biriktirme hacmi olan ve 2012 yılının Eylül ayında enerji üretimine başlanan barajda, bugüne kadar 8 milyar 518 milyon 923 bin 329 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretim de ülke ekonomisine 3,5 milyar lira katkı sağladı.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, DSİ'nin son 18 yılda ciddi projelere imza attığını söyleyerek şunları kaydetti:
"Ermenek Barajı'nda elektrik üretmeye 2012 yılında başladık. Göksu Nehri üzerine inşa edilen Ermenek Barajı’nın Kurulu gücü 306 megavat. Her yıl barajdan üretilen 1 milyar 669 milyon kilovatsaat enerji yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kurulduğu günden bu yana ise 8 milyar 518 milyon 923 bin 329 kilovatsaat elektrik üretilmiş olup, bunun da ekonomiye katkısı 3,5 milyar liradır. Yani yaklaşık 9 yılda ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca Ermenek Barajı Türkiye'nin yöre turizmine de olumlu katkı sağlamaktadır."

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