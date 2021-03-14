Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

İHA

Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

Karaman'da bir soğuk hava deposunda meydana gelen amonyak gazı sızıntısına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden amonyak gazı sızıntısı yaşandı. Gaz sızıntısını fark eden çalışanlar hemen dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri depoya kimsenin yaklaşmaması için çevre güvenliği alarak şerit çekti. İtfaiye ekipleri de gaz kaçağı olan ana ve tahliye vanalarını kapattıktan sonra su sıkarak müdahale etti. Bir süre gaz tahliyesi çalışmasına devam eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından depodan ayrıldı.
Öte yandan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da gaz kaçağının yaşandığı soğuk hava deposuna gelerek yetkililerden bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları
Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı
YEREL HABERLER Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık ...
Yunuskent Futbol Sahası’nda yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunuskent Futbol Sahası’nda yenileme çalışmaları ...
Karaman’da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı
YEREL HABERLER Karaman’da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik ...
Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu
Çaldıkları kabloları yakarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları kabloları yakarken yakalanan 3 şüpheli ...
Karaman’da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Karaman’da restoran işletmecisi iş yerinde ölü ...
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
YEREL HABERLER Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu