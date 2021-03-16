Karaman’da bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, bir başka köyün ise karantina süresi uzatıldı.
Alınan kararla ilgili olarak Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Katranlı köyünün 7 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacak. Öte yandan, Boyalık köyünde devam eden karantinanın ise 10 gün süreyle uzatıldığı da kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.