Karaman’da bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, bir başka köyün ise karantina süresi uzatıldı.

Alınan kararla ilgili olarak Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Katranlı köyünün 7 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacak. Öte yandan, Boyalık köyünde devam eden karantinanın ise 10 gün süreyle uzatıldığı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.