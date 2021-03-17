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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Belediyesi Yunus Emre Yılı anısına pul bastırdı

İHA

Karaman Belediyesi, 2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle anma pulu bastırdı.

Karaman Belediyesi Yunus Emre Yılı anısına pul bastırdı

Karaman Belediyesi, 2021 yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle anma pulu bastırdı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 2021 yılının Yunus Emre’yi Anma Yılı ilan edilmesi anısına, Karaman Belediyesi ve PTT işbirliğiyle pul basıldı. İki farklı tasarımda bastırılan pullarda, Yunus Emre görseli, Yunus Emre’den bir dörtlük ve UNESCO ile Karaman Belediyesi’nin logoları yer aldı. Basılan pullar tanıtım ve hatıra amaçlı kullanıldığı gibi belediyenin resmi yazışmalarında ve gönderilerinde posta pulu olarak da kullanılacak.
Karaman’ın tanıtımına da önemli katkıda bulunacak olan pullar, Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksüçukur tarafından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya takdim edildi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin en çok Karaman’ı mutlu ettiğini söyleyerek, “Yunus Emre, bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden birisidir. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz, bizlere, kardeşliği, birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü öğütleyen Yunus’un, yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca anılması bizleri de son derece memnun etmiştir. Karaman Belediyesi olarak 2021 Yunus Emre Yılı'nı biz de aktif bir şekilde kutluyoruz. Bastırdığımız hatıra pulu dışında, şehrin farklı noktalarında Yunus Emre tanıtım noktaları oluşturduk ve şehir girişlerine, üstgeçitlere ve belediye otobüslerimize Yunus Emre temalı giydirmeler yaptık. Yunus Emre ile ilgili bir kitabımız basılıyor ve anma yılımız çeşitli etkinliklerle yıl boyunca da devam edecek” dedi.

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